Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, 43 tuổi, trú tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Bị can Nguyễn Thị Hải bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” quy định tại khoản 3, Điều 366 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hải. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020 - 2021, bị can Nguyễn Thị Hải nhờ Nguyễn Hữu Hóa (53 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập) tác động đến cán bộ xã Phú Văn để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 thửa đất cho Nguyễn Thị Hải trong diện tích 22ha đất rừng trồng thành rừng tại thôn Đắk Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Năm 2021, Nguyễn Thị Hải ký hợp đồng bán số cây gỗ trồng trên những thửa đất này để trục lợi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Hóa để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Nguyễn Hữu Hóa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động để Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng tại thôn Đăk Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Sau đó, Nguyễn Hữu Hóa tiếp tục tác động đến UBND xã Phú Văn, Hạt Kiểm lâm Liên huyện thị xã Phước Long - Bù Gia Mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh hiện trường cây gỗ và tiến hành bán số gỗ trên diện tích đất nói trên, thu lợi bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng.

