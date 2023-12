Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V và ông Chu Đình Hiệp, Phó Giám đốc trung tâm này, để điều tra về các sai phạm xảy ra ở đây.

Lực lượng chức năng có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám xét Trung tâm đăng kiểm nêu trên. Mọi công tác đăng kiểm được tạm ngừng, các phương tiện đến đăng kiểm được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển sang nơi khác để phục vụ công tác khám xét.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông và Vận tải) có địa chỉ tại lô H4, khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Công an khám xét nơi làm việc của các bị can trong Trung tâm đăng kiểm 50-04V.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, từ tháng 10/2022 đến đầu tháng 6/2023, cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành khám xét, khởi tố, bắt giam hàng trăm lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau.

Vụ án này được phát hiện vào năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước, được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm do tình trạng lũng đoạn, bát nháo trong đăng kiểm xe cơ giới đã tồn tại khá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan công quyền, tổn hại đến kinh tế của người dân...

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn