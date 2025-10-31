Bắt tạm giam giám đốc công ty do cung cấp thông tin gian dối về việc vay vốn

Ngày 31/10, Công ty NSH Petro cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa thông báo bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Anh (SN 1982, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm có hành vi sai phạm.

Ông Nguyễn Việt Anh (bìa phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Việt Anh có hành vi cùng với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia) cung cấp thông tin gian đối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay có giá trị từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền 81.000 USD.

Trước đó, ngày 20/10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (người đại diện pháp luật), do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty NSH Petro cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Cùng ngày HĐQT NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 3/6/2025; tạm đình chỉ công việc đối với bà Phạm Thị Ngọc Thuỳ, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025. HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc

Ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD.

Được biết, vào tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm. Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thư ký của ông này được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính.

NSH Petro cũng lý giải, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc NSH Petro. Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSH Petro (ngày 30/6 vừa qua), ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy cũng có đơn từ nhiệm trình cổ đông...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân