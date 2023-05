Bắt tạm giam giám đốc 3 Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm 60-01S về tội nhận hối lộ.

VKSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Ông Hồng đã bị công an bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc vào ngày 26-4

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý một số cán bộ liên quan đến Trung tâm đăng kiểm trên.

Ông Hồng còn là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-02S (TP Long Khánh) và 60-03S (huyện Định Quán), đều do thuộc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Nai quản lý.

Như đã đưa tin, ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng. Công an cũng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Hồng tại Trung tâm đăng kiểm xe 60-01S nằm trong khu công nghiệp Biên Hoà 2, phường An Bình, TP Biên Hoà.

Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc tiếp tục mở rộng công tác đấu tranh, làm rõ hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, hồi tháng 1, Công an Đồng Nai cũng bắt tạm giam 23 người là nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D và Trung tâm Đăng kiểm 60-04D, doanh nghiệp... vì liên quan tới đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động