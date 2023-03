Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Hiếu

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987; ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Hiếu nảy sinh ý định tìm người để lừa đảo. Ngày 16-3, Hiếu điện thoại ông Trần Văn Bé Út Mười (SN 1975; ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều khiển xe máy chở Hiếu về huyện Chợ Mới với tiền công là 500.000 đồng.

Trên đường đi, Hiếu mời ông Mười vào quán nước rồi hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn, đồng thời mượn xe của ông Mười giả vờ chạy về nhà để lấy tiền trả và được ông Mười đồng ý.

Sau khi mượn được xe, Hiếu điều khiển đến nơi khác bán điện thoại và xe của ông Mười. Biết mình bị lừa, ông Mười đến công an trình báo.

Các bộ công an đang ghi lời khai bị can Hiếu

Công an huyện Chợ Mới vào cuộc điều tra và bắt giữ Hiếu khi đối tượng này đang thực hiện hành lừa đảo một nạn nhân khác tại địa phương.

Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Tác giả: NGHIÊM TÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động