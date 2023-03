Bắt tạm giam 2 thanh niên đuổi chém công an

Ngày 20/3, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Tài (19 tuổi) và Lê Văn Phú (17 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Tài, Phú và những người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, chiều 17/3, Công an TP Long Xuyên phát hiện nhóm thanh niên ở huyện Châu Thành hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên ở Long Xuyên nên huy động lực lượng tuần tra khép kín địa bàn.

Chiều ngày, ông Nguyễn Thành Thi (cán bộ Công an phường Mỹ, mặc thường phục) xuống địa thu thập dữ liệu làm sạch dữ liệu dân cư. Trên đường trở về cơ quan, khi đến phố Thoại Ngọc Hầu, ông Thi phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi ngược chiều trên 7 xe máy, tay cầm theo hung khí.

Ông Thi quay xe bám theo và gọi điện thoại báo lãnh đạo công an phường. Khi đó, Phú nghi ngờ ông Thi quay phim nên đã chặn xe, buộc đưa điện thoại. Thấy ông Thi vào nhà dân gần đó, Phú cùng Tài cầm dao tự chế đuổi chém, gây thương tích cho ông Thi và đập điện thoại của nạn nhân.

Gây án xong, nhóm của Phú rời hiện trường, chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh niên ở Châu Thành. Công an TP Long Xuyên đã huy động lực lượng tuần tra, truy bắt nhóm của Phú và Tài. Trong đêm, cảnh sát đã bắt giữ được hai thanh niên liên quan đến vụ việc.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn