Bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa về tội nhận hối lộ

Trong nước

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ"