Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Giám đốc sở nhận thức pháp luật sai, áp dụng sai luật

Ngày 2-2, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Văn bản nêu rõ giám đốc sở "nhận thức pháp luật sai; áp dụng sai quy định của pháp luật...".

Ngoài gửi ông Thành, văn bản được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Nhận thức pháp luật sai, áp dụng sai luật

Theo đó, ông Đặng Văn Minh nhận được báo cáo kiểm điểm và giải trình ngày 25-12-2023 của ông Nguyễn Văn Thành, có nội dung phản ánh cho rằng kết luận nội dung tố cáo ngày 8-12-2023 của chủ tịch UBND tỉnh chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Sau khi kiểm tra rà soát hồ sơ vụ việc, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng kiến nghị của giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ không có cơ sở.

Cụ thể, ông Thành là công chức lãnh đạo, quản lý được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm, bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND tỉnh theo Luật Tố cáo.

Trong kiến nghị, ông Thành dẫn thông tư 129/2020/TT-BCA quy định về thông báo thụ lý tố cáo và cho rằng có kết luận mà chủ tịch tỉnh ban hành không nằm trong phạm vi nội dung tố cáo được thụ lý.

Văn bản trả lời chủ tịch tỉnh khẳng định ông Thành không phải công an nhân dân, không thuộc đối tượng áp dụng theo thông tư số 129/2020/TT-BCA của bộ trưởng Bộ Công an, quy định quy trình giải quyết tố cáo trong công an nhân dân.

"Do vậy, việc ông Thành phản ánh chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận nội dung tố cáo vào ngày 8-12-2023 không phù hợp với thông tư 129 là áp dụng sai quy định của pháp luật", văn bản nêu.

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thụ lý tố cáo đối với giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, với lý do nội dung tố cáo của công dân có cơ sở xác định hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định tại Luật Tố cáo.

Việc giám đốc sở cho rằng chủ tịch UBND tỉnh chỉ được phép kết luận ông có vi phạm khoản 1 điều 9 Luật Trồng trọt năm 2018 hay không, khi giống sắn kháng bệnh khảm lá HN3, HN5 (tại nội dung tố cáo 1), giống Sacha Inchi (tại nội dung tố cáo 2) chưa được phép lưu hành tại tỉnh Quảng Ngãi là ông Thành nhận thức pháp luật sai.

"Vì khoản 1 điều 9 Luật Trồng trọt không phải là hành vi vi phạm pháp luật mà là quy phạm pháp luật chứng minh cho hành vi bị tố cáo", văn bản khẳng định.

Chủ tịch tỉnh bác bỏ nhiều ý kiến của giám đốc sở

Trong văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành lập luận nhiều vấn đề khác liên quan đến kết luận nội dung tố cáo của chủ tịch tỉnh dành cho mình. Tuy nhiên, những lập luận này bị bác bỏ.

Ông Thành cho rằng ông chỉ là một trong các thành viên của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, không có toàn quyền quyết định, việc chủ tịch UBND tỉnh chỉ quy kết riêng trách nhiệm cá nhân đối với ông là không đúng.

Chủ tịch tỉnh cho rằng ngoài xác định trách nhiệm với giám đốc sở, còn xác định trách nhiệm của các cá nhân là thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ liên quan.

Do vậy, ngoài vai trò giám đốc sở, ông Thành còn là chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, trực tiếp xét duyệt thuyết minh đề tài, buộc phải biết rõ đề tài tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi không triển khai tại huyện Sơn Hà.

Theo quy định, khi phát hiện vấn đề nêu trên, ông Thành phải kịp thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vấn đề phát sinh hoặc điều chỉnh bổ sung đối với các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên ông Thành đã không thực hiện.

Ngoài ra, năm 2019, ông Thành chỉ tham mưu chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi tại huyện Ba Tơ và Trà Bồng, giống các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông thường, mặc dù thời gian thực hiện đề tài vượt quá 24 tháng, nhưng ông Thành không đề cập gì đến "tính đặc biệt" của đề tài.

Dẫn Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 để lý giải nhiều vấn đề được giám đốc sở nêu, chủ tịch tỉnh kết luận ông Thành có vi phạm.

Văn bản trả lời của chủ tịch tỉnh còn chỉ ra những sai phạm của giám đốc sở trong điều hành, tham mưu, thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học. Chủ tịch tỉnh yêu cầu giám đốc sở chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi liên tục "dính" đơn tố cáo. Tháng 12-2023, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp ban hành hai thông báo kết luận giải quyết tố cáo. Kết luận nào ông Thành cũng có vi phạm. Ngoài ra, từ đơn tố cáo ông Thành, cơ quan điều tra còn phát hiện, khởi tố vụ thông thầu xảy ra tại một trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ, trực thuộc sở này.

