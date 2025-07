Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nặng 30kg ẩn nấp trong bụi cỏ

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con rắn hổ mang chúa khổng lồ bị bắt trong một rừng cọ, khiến người dân địa phương ở miền nam Thái Lan kinh ngạc.

Cư dân Phatsakorn Khirirak và Phanuwat Mueangsut đang làm việc tại một đồn điền cọ dầu ở tỉnh Trang thì phát hiện ra con vật này vào ngày 17/7.

Cặp đôi này đang cắt cỏ thì phát hiện ra thứ trông giống như đuôi của một con rắn và nghi ngờ đó có thể là một con rắn hổ mang.

Lo sợ rằng nó có thể nguy hiểm, họ đã ngay lập tức liên hệ với lực lượng ứng phó khẩn cấp để được giúp đỡ.

Con rắn hổ mang chúa khổng lồ bị bắt.

Suphat Iadchata, còn được gọi là Benz Asorapith, đã đến hiện trường cùng đội cứu hộ của mình. Các nhà chức trách cho biết hoạt động tìm kiếm và bắt giữ mất khoảng một giờ.

Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc Suphat cẩn thận xử lý con bò sát khổng lồ, sau khi kiểm tra, con rắn dài khoảng 5 mét và nặng khoảng 30 kg.

Suphat cho biết, đây là con rắn hổ mang chúa lớn nhất mà nhóm của anh từng bắt được ở Trang.

Anh nói thêm: "Con rắn quá lớn! Chúng tôi đã cho nó vào bao và sẽ thả nó trở lại môi trường sống tự nhiên của nó".

Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc đặc hữu của châu Á. Tuy mang tiếng là đáng sợ, chúng thường tránh tiếp xúc với con người, nhưng sẽ tấn công khi tổ của chúng bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số họ đã tử vong, và rắn hổ mang chúa là loài gây tử vong nhiều nhất.

