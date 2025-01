Bắt quả tang hành động xấu hổ của nam shipper, chủ nhà thốt ra 2 chữ khiến nhiều người giật mình

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một tình huống xảy ra khi shipper (người giao hàng) gửi đồ vào trong nhà. Từ đoạn video có thể thấy, thay vì nhẹ nhàng đặt đồ xuống cẩn thận, có lẽ để tiết kiệm thời gian, nam shipper đã ngồi trên xe và ném thẳng kiện hàng của khách lên chiếc bàn gần đó. Tuy nhiên, do cú ném khá mạnh và trên bàn lúc này cũng đặt khá nhiều đồ nên đã khiến toàn bộ đồ trên đó đồng loạt đổ xuống rồi vỡ vụn.

Tiếng động lớn đã khiến người từ trong nhà ngó ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì tức giận, người này chỉ nói một câu “Rồi xong”. Sau khi thấy nam shipper tiến tới dọn dẹp cũng như giải thích bản thân chỉ vô tình ném đồ vào, chủ nhà cũng chỉ phàn nàn vài câu và nói nhận lời xin lỗi.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người cho rằng, người shipper trong đoạn video nên cẩn trọng hơn với những món đồ thay vì ném mạnh cho khách như trên. Cùng với đó cũng không khỏi cảm thán sự dễ tính của chủ nhà.

“Shipper ẩu quá..cũng may gặp anh chủ nhà vừa dễ tính vừa tốt bụng.”

“Trời, ném đồ của khách như vậy cũng được nữa hả. Anh chủ nhà dễ tính ghê.”

“Thông cảm, anh shipper chở cả xe hàng nặng nên mỗi lần xuống xe rất dễ ngã. Nhưng vẫn nên đặt hàng của khách cẩn thận hơn.”

Đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn