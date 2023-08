Bắt quả tang 13 người rủ nhau làm chuyện phi pháp ở Hải Phòng

Cơ quan công an bắt quả tang 13 đối tượng đá gà ăn tiền. Ảnh: HP22 Công an Hải Phòng

Trước đó, khoảng 11h ngày 12/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Dương kết hợp Tổ công tác HP 22 Công an huyện An Dương và Công an xã Bắc Sơn tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Duy Đức (SN 1975, tại thôn 2, Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con gà chọi màu tím mơ, chân trắng, quấn băng dính màu đỏ ở cựa; 1 con gà chọi màu đen (gà ô), chân vàng, quấn băng dính màu xanh ở cựa; 2 hộp đựng dụng cụ chữa gà; 1 chiếc cân đồng hồ (loại 5kg)… và số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Qua làm việc tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng tham gia đánh bạc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đang thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

