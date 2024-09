Bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Nghệ An

Khoảng 23h ngày 1/9/2024, Công an xã Châu Bính tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm đối tượng thanh, thiếu niên xảy ra tại khu vực ngã ba bản Luồng Lạnh (xã Châu Bính). Công an xã Châu Bính phối hợp Tổ 373 Công an huyện Quỳ Châu nhanh chóng xuống hiện trường xác minh vụ việc.

Các đối tượng cùng tang vật bị tạm giữ

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh, thiếu niên này bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Công an xã Châu Bính phối hợp Tổ 373 Công an huyện Quỳ Châu tiến hành khống chế, bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 - 23, trú tại các xã: Châu Thuận; Châu Bính (huyện Quỳ Châu) và Tiền Phong (huyện Quế Phong) về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời thu giữ 1 con dao, 1 gậy gỗ, 1 tấm ván, 4 mô tô.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Sỹ Đức

Nguồn tin: vov.vn