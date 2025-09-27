Bắt nghi phạm đ.â.m ch.ế.t vợ và hai người đàn ông khác trong đêm

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Rạng sáng 27-9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin liên quan đến vụ án mạng xảy ra làm 3 người chết.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h10 ngày 26-9 tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ trọng án để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, rà soát nghi phạm.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung (38 tuổi, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) - nghi phạm gây ra vụ trọng án này.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai Nhung và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Vũ Phương Nhung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo đó khoảng 20h10 ngày 26-9, tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm vợ là chị Cao Thị Yến (30 tuổi, ở xã Liên Minh) và anh Nguyễn Văn Nghĩa (37 tuổi, ở xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang). Anh Nghĩa và chị Yến tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục chạy xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (40 tuổi, quê xã Thanh Ba, đang tạm trú ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt. Hậu quả, anh Đạt tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ