Bật mí cách trang trí lan hồ điệp trong nhà đón Tết

Những chậu lan hồ điệp khoe sắc không chỉ giúp ngôi nhà thêm sang trọng mà còn mang thông điệp về sự sung túc, may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Tuy nhiên, để lan hồ điệp phát huy trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa, việc trang trí và bố trí đúng cách là điều rất quan trọng.

Chọn chậu lan hồ điệp phù hợp với không gian

Khi trang trí lan hồ điệp trong nhà ngày Tết, gia chủ nên cân nhắc kỹ kích thước và kiểu dáng chậu hoa. Với căn hộ chung cư hoặc nhà phố diện tích nhỏ, nên chọn chậu lan từ 3–5 cành, thiết kế gọn gàng để tránh cảm giác chật chội. Ngược lại, nhà rộng, phòng khách lớn có thể sử dụng chậu lan hồ điệp đại từ 7–12 cành, tạo điểm nhấn sang trọng và nổi bật.

Nên chọn chậu lan hồ điệp phù hợp với không gian. Ảnh: Người lao động

Về màu sắc, lan hồ điệp trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, lan vàng mang ý nghĩa tài lộc, phú quý. Lan tím thể hiện sự thủy chung, cao quý; lan hồng gợi cảm giác ấm áp, sum vầy, phù hợp với không khí Tết cổ truyền.

Phối màu hài hòa với nội thất

Với nội thất tông màu trung tính (trắng, be, xám nhạt) chủ đạo, nên ưu tiên phối cùng hoa lan màu vàng, hồng phấn, tím nhạt hoặc trắng viền hồng. Đây là những gam màu tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, không phá vỡ tổng thể căn phòng.

Không gian có nội thất tông màu nâu, gỗ sẫm, phù hợp với lan hồ điệp màu tím đậm, vàng, cam hoặc đỏ. Sự tương phản về màu sắc sẽ giúp chậu hoa trở điểm nhấn của căn nhà.

Màu sắc lan hồ điệp cần hài hòa với nội thất. Ảnh: Shop Hoa Tươi Vũng Tàu

Nếu nhà mang phong cách hiện đại, nên hạn chế phối nhiều hơn 3 màu hoa trong cùng một chậu.

Trang trí lan hồ điệp theo phong cách ngày Tết

Để chậu lan hồ điệp thêm nổi bật trong dịp Tết, nhiều gia đình lựa chọn trang trí thêm phụ kiện truyền thống như bao lì xì đỏ, dây kim tuyến vàng, câu đối nhỏ, nơ đỏ hoặc tượng linh vật năm mới. Những chi tiết này giúp chậu lan vừa giữ được nét thanh tao, vừa hòa quyện với không khí Tết rộn ràng.

Ngoài ra, chậu lan có thể được bọc bằng sứ trắng, gốm men xanh, mây tre đan hoặc chậu composite giả đá để phù hợp với phong cách nội thất hiện đại lẫn truyền thống.

Lan hồ điệp có thể chơi từ 1–2 tháng nếu chăm sóc đúng cách. Trong những ngày Tết, gia chủ chỉ cần tưới nước 2–3 lần/tuần, tưới nhẹ vào gốc, tránh để nước đọng trên lá và hoa. Nên đặt lan ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tán xạ để hoa giữ màu tươi lâu.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn