Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh nữ nhân viên gác chắn ở Thủ Đức

Ngày 1-1, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Thùy Trang (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trang là người đã đánh nữ nhân viên gác chắn ở Thủ Đức trong lúc tàu băng qua.

Khoảng 20 giờ 35 ngày 30-12-2024, Trang chạy xe máy chở Ngô Thành Tiến (37 tuổi) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ chùa Ưu Đàm ra đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh.

Khi đến chắn gác tàu hoả Km 1717+600 đường Kha Vạn Cân thì gặp tàu hỏa đang di chuyển từ TP Thủ Đức về ga Sài Gòn nên chị Hoàng Thị Bình (49 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) là nhân viên thực hiện nhiệm vụ chắn barie gác tàu hỏa đảm bảo an toàn hành lan đường sắt đóng cần chắn hết hoàn toàn thì có một đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) bị vướng lại bên trong nên chị Bình kêu là thôi lỡ vượt qua rồi thì ở đây khi tàu đi qua thì chị Bình mở chắn cho qua.

Nhưng sau đó có 1 thanh niên mặc áo Grab (chưa rõ lai lịch) đứng cạnh gác chắn và nâng rào chắn lên để đôi nam nữ chạy xe vào hướng chùa Ưu Đàm, nên chị Bình có kêu nam thanh niên đó dừng lại và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Lúc này, Trang đậu xe cạnh gác chắn tàu mới nói với chị Bình: “Cho người ta qua, làm gì mà ghê vậy” thì chị Bình mới trả lời: "Bà biết gì mà nói, bà im lại đi”.

Nghe vậy, Trang bực tức nên dựng xe đi bộ tiến lại gần chị Bình và dùng tay tay phải đấm vào mặt chị Bình, rồi túm tóc chị và dùng chân phải lên gối vào mặt chị Bình. Người đi đường can ngăn nhưng Trang tiếp tục dùng tay phải đấm vào mặt chị Bình cho đến khi được mọi người kéo ra thì Trang mới dừng lại.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 20 giờ 40 tối 30-12, tại đường ngang km 1717+600 (chắn chùa Ưu Đàm), nhân viên đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua.

Trong lúc các phương tiện và người tham gia giao thông đã dừng chờ, một cặp vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy yêu cầu nhân viên mở chắn để đi qua. Nhân viên gác chắn đường sắt là chị Bình không đồng ý.

Sau đó, Trang chửi bới, lao vào đánh liên tiếp chị Bình. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Trang vẫn đánh. Lúc này tàu hoả cũng đi qua đường ngang

Chị Bình bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị và được chẩn đoán gãy xương mũi.

