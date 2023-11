Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ xe sang đâm trực diện ô tô khác

Ngày 21-11, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã phối hợp với VKSND TP Bà Rịa khám nghiệm hiện trường, thu tập tài liệu chứng cứ, đồng thời ra quyết định bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 tài xế liên quan đến clip tông xe trực diện được chia sẻ trên mạng xã hội.

CLIP người dân ghi lại cảnh xe sang liên tục đâm vào ô tô 5 chỗ

Cả 2 tài xế, trong đó có tài xế nữ, bị bắt, giữ để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Theo Công an TP Bà Rịa, 18 giờ 30 phút ngày 20-11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) xảy ra vụ "Cố ý làm làm hư hỏng tài sản"

Xe Lexus bị hư hỏng sau cú tông trực diện vào xe ô tô 5 chỗ, ảnh: Công an TP Bà Rịa

Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, Công an TP Bà Rịa nhận được nguồn tin và xác minh, xác định ô tô biển số 60A 86.048 do chị P.H.B.T (SN 1992, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển và ô tô biển số 72A 34.335 do anh N.Đ.K (ngụ TP Bà Rịa) điều khiển.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, chị T. đã điều khiển ô tô tông vào đuôi ô tô do anh K. điều khiển. Vì bị tông nên anh K. quay đầu xe tông trực tiếp vào đầu xe chị T. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Xe ô tô 5 chỗ do người phụ nữ điều khiển cũng bị hư hỏng, móp méo, ảnh: Công an TP Bà Rịa

Trước đó, một đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc, tài xế xe Lexus liên tục lùi xe lấy đà, ít nhất 2 lần nhấn ga, tông trực diện vào một chiếc ô tô 5 chỗ do một phụ nữ điều khiển khiến chiếc ô tô 5 chỗ bị đẩy lùi vài mét, đầu xe hư hỏng, két nước bị vỡ.

Sau va chạm, một người đàn ông đến can ngăn thì tài xế xe Lexus mới đánh lái rẽ sang phải rời đi.

Theo thông tin được biết, cả 2 có mâu thuẫn tình cảm dẫn đến hành vi trên.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động