Bắt giữ "tú bà" trốn truy nã

Thực hiện đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã năm 2024, hồi 8h ngày 29/8, tại phường Võ Cường, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an Tp. Bắc Giang bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Thị Linh sinh năm 1992, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, Tp. Bắc Giang theo Quyết định truy nã số 07, ngày 5/5/2022 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang do trốn thi hành án về tội môi giới mại dâm.

Đối tượng Ngô Thị Linh thời điểm bị bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Giang đã bàn giao đối tượng Ngô Thị Linh cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Gian đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Các gia đình có thân nhân đang bị truy nã cần tích cực vận động người đó ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng trong đợt cao điểm truy bắt, vừa qua Công an tỉnh Bắc Giang vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã năm 2024, từ ngày 15 đến 26/8, toàn tỉnh đã bắt được 4 đối tượng.

Trong đó có đối tượng đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Binh sinh năm 1974, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thôn Vĩnh An, xã Song Mai, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Phạm Văn Binh thời điểm bị bắt sau 26 năm lẩn trốn.

Tội ác của Binh đã xảy ra từ 26 năm trước, theo tài liệu điều tra xác định, ngày 19/10/1998, tại cánh đồng thôn Muỗng, xã Song Mai, thị xã Bắc Giang (nay là thôn Phương Đậu, xã Song Mai, Tp. Bắc Giang), do mâu thuẫn bột phát, Phạm Văn Binh đã sát hại anh Đ.V.L sinh năm 1960 là người cùng xã.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Binh về tội “Giết người”.

Tác giả: Vũ Ngọc Tân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn