Bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động mua bán số lô, số đề lên tới 40 tỉ đồng

Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề, ước tính tổng số tiền các đối tượng hoạt động đường dây này lên tới 40 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 9/2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề liên tỉnh. Sau thời gian vào cuộc điều tra, xác minh, đến ngày 28/12/2023, cơ quan công an đã triển khai lực lượng, bắt giữ 7 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và 1 đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán số lô, số đề (Ảnh: CACC)

Công an xác định, kẻ cầm đầu là Đinh Văn Cương (SN 1992) trú tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 250 triệu đồng tiền mặt, 10 chiếc điện thoại di động và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trong ngày 27/12/2023 và ngày 28/12/2023 số tiền mà nhóm này sử dụng là hơn 1 tỉ đồng. Từ các chứng cứ thu thập được, ước tính tổng số tiền mà đường dây đánh bạc trên hoạt động trong thời gian 3 tháng là hơn 40 tỉ đồng.

Tác giả: G. An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn