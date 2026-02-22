Bắt giữ người dùng súng cướp ô tô trong đêm

Phạm Đình Trung và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Sáng 21-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự nghi phạm liên quan vụ dùng súng đe dọa, cướp ô tô tại xã Nhã Nam (Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 20-2, tại xã Nhã Nam, anh P.T.T. (33 tuổi) đỗ ô tô hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) ven đường để vào mua hàng tạp hóa.

Bất ngờ, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính thời điểm đó) dùng súng khống chế, đe dọa rồi cướp chiếc xe trên và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường trong tỉnh đã lập nhiều chốt chặn.

Đến khoảng 20h10 cùng ngày, tại tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh (Bắc Ninh), lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Phạm Đình Trung (39 tuổi, trú TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, tang vật vụ án được thu giữ đầy đủ. Lực lượng chức năng, người dân được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Đình Trung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: HÀ QUÂN

Nguồn tin: tuoitre.vn