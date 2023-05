Bắt giữ nghịch tử đâm tử vong cha và chú ruột

Pháp luật

Ngày 5/5/2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (SN 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.