Khởi tố đối tượng mua bán trẻ em

Trong tỉnh

Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế ( sinh năm 1972), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công 01 nạn nhân.