Bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm

Theo đó, vào hồi 20h20 ngày 22/7, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp vơi Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành bắt giữ đối tượng Triệu Thị Nhung (SN 2002, trú tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nay là xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bờ Y.

Đối tượng Triệu Thị Nhung khi bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bờ Y.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thị xã An Khê (cũ) tỉnh Gia Lai xét xử và tuyệt phạt Triệu Thị Nhung 7 năm tù giam theo bản án số 19/2023/HS-ST ngày 24/3/2023, tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại do nuôi con nhỏ Triệu Thị Nhung đã không chấp hành quyết định thi hành án, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/6, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây, vào hồi 14h ngày 18/7/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lũm (SN 5/3/2004, trú tại làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai, nay là phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Lũm tại cơ quan công an.

Ngày 18/3/2025, Tòa án Nhân dân huyện Đăk Đoa (cũ), tỉnh Gia Lai xét xử và tuyên phạt Lũm 15 tháng tù giam về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án Lũm đã không chấp hành quyết định thi hành án, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/6/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với Lũm.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng truy nã trên.

Hiện 2 đối tượng truy nã đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

