Truy nã nghi phạm lừa đảo 5,7 tỉ đồng tiền đặt cọc mua lúa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã bị can Danh Quanh đã lừa đảo 5,7 tỉ đồng tiền đặt cọc mua lúa - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 24-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy nã Danh Quanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Danh Quanh (45 tuổi, ngụ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ) cùng nhóm nghi phạm khác đã bàn bạc để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng tiền đặt cọc mua lúa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12-2023 và tháng 1-2024, Danh Quanh và một người khác không có đất canh tác nhưng đã bàn bạc cùng nhau dẫn 7 người đến những thửa đất của người dân tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) để ký nhiều hợp đồng mua bán lúa và chiếm đoạt tổng số tiền cọc trên 5,7 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Danh Quanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Danh Quanh.

Công an tỉnh An Giang đề nghị bất kỳ ai cũng có quyền bắt ngay Danh Quanh đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Ngọc Liếp, Đội 3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Hoặc liên hệ địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), số điện thoại 0982.194.040.

Tác giả: BỬU ĐẤU - TIẾN VĂN

Nguồn tin: tuoitre.vn