Bắt gặp nữ diễn viên nổi tiếng đi bán kẹp tóc, vòng tay để mưu sinh, diện mạo gây sốc

Lương Gia Vịnh nhập kẹp tóc, vòng tay về bán. Bên dưới, Gia Vịnh selfie khi bạn bè đến chơi với cô ở sạp hàng. Ảnh: HK01.

Theo HK01, thời gian gần đây, nữ diễn viên 43 tuổi Lương Gia Vịnh bị bắt gặp đang buôn bán các món đồ lưu niệm, kẹp tóc và vòng tay tại một quầy nhỏ gần thang cuốn của trung tâm thương mại ở Hong Kong (Trung Quốc). Lương Gia Vịnh không ngại trực tiếp đứng bán, niềm nở giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Đôi khi, một vài người bạn thân thiết của cô cũng ghé thăm, chụp ảnh, quay video giúp quảng bá gian hàng.

Nguồn tin từ báo chí Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, Lương Gia Vịnh bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ lẻ này sau khi cơ hội đóng phim ngày càng ít đi. Những năm gần đây, cô hầu như không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nuôi hy vọng có thể trở lại màn ảnh trong tương lai, dù thừa nhận rằng tuổi tác là rào cản lớn khiến cô ít được mời đóng phim.

Lương Gia Vịnh khi đóng phim cổ trang của TVB. Ảnh: St Headline.

Gia Vịnh học lớp đào tạo diễn xuất của đài truyền hình TVB năm 2003, sau đó đóng phim, dẫn chương trình ở nhà đài. Cô chủ yếu diễn vai phụ, góp mặt ở khoảng 100 phim, trong đó có Bàn tay nhân ái 2, Lực lượng phản ứng 3, Cỗ máy thời gian 2001, Lưu kim tuế nguyệt, Bao la vùng trời, Chuyện chàng Vượng 2005, Tiêu Thập Nhất Lang, Sứ mệnh 36 giờ.

Những năm gần đây, cô từng góp vai trong Bạch sắc cường nhân 2, Secret Door và My Pet My Angel (phát hành tháng 7/2023). Tuy nhiên, kể từ sau dự án này, nữ diễn viên chưa có thêm vai diễn mới. Không riêng Lương Gia Vịnh, nhiều nghệ sĩ TVB cũng phải rẽ hướng mưu sinh vì ít việc.

