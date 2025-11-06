Truy nã đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ (SN năm 1981, hộ khẩu thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video, bài viết, hội luận…có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, reo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đặng Thị Huệ

Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên và VKSND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian tới, các đối tượng, tổ chức chống đối có thể sẽ lợi dụng để bóp méo sự thật, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận, bình luận hoặc chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống, kiểm chứng rõ ràng để tránh tiếp tay cho các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, vi phạm pháp luật.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tác giả: Tô Sa

Nguồn tin: Báo VOV