Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong đêm Giao thừa

Cổng thông tin điện tử Công an Quảng Ninh đưa tin, đêm 9/2 (tức ngày 30 Tết), thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Giáp Thìn và mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Vân Đồn đã trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống hiệu quả, không để xảy ra đốt pháo trái phép, đồng thời bắt giữ kịp thời đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Văn Hiếu bị bắt giữ cùng tang vật.

Vào thời điểm ngay sau Giao thừa, Công an huyện Vân Đồn phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Hiếu (SN 1990, HKTT: thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, hiện ở tại nhà số 551, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét thu giữ trong người của Hoàng Văn Hiếu, lực lượng công an thu giữ 1 túi nilon chứa 22 gam chất bột màu trắng nghi là ma túy (đối tượng khai nhận là ma túy ketamin), thu giữ trong xe ô tô nhãn hiệu Mercedes E200 do Hoàng Văn Hiếu điều khiển có 2 túi nilon bên trong chứa 38 viên nén, nghi là ma túy.

Tang vật thu giữ của Hoàng Văn Hiếu.

Kết quả bắt giữ đối tượng về ma túy của lực lượng công an đã được lãnh đạo huyện ghi nhận, biểu dương, góp phần giữ gìn sự ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Vân Đồn, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hiện, Công an huyện Vân Đồn tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn