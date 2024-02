Khởi tố cặp "vợ chồng hờ" mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/1, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Hoàng Thảo Linh (SN 1997, trú phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Thế Hoàng Long (SN 1999, trú phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Thảo Linh cùng Nguyễn Thế Hoàng Long

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khoảng 0h10 ngày 10/01/2024, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã tư Xuân La phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện túi nilon nghi chứa ma túy được giấu trong nồi gang. Lái xe khai nhận trước đó nhận đồ của một người tại khách sạn ở ngõ 99 Xuân La. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Xuân La tiến hành xác minh địa chỉ khách sạn trên và làm rõ Hoàng Thảo Linh cùng Nguyễn Thế Hoàng Long là các đối tượng liên quan.

Tang vật vụ án.

Theo đó, Linh và Long sinh sống như vợ chồng từ cuối năm 2023. Do thường chơi ma túy nên Linh có quen biết một số đầu mối giao dịch trên mạng xã hội. Linh sẽ chia nhỏ ma túy và bán cho khách. Khoảng 23h15 ngày 09/01/2024, Linh giấu ma túy trong nồi gang và bảo Long đưa cho ship đến địa chỉ đã hẹn. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số tang vật thu được là 45,617 gam ma tuý tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn