Bắt đối tượng người nước ngoài bị truy nã vì "yêu” bé gái dưới 16 tuổi

Theo hồ sơ, Zhu Yu làm nhân viên quản lý kỹ thuật sơn của một công ty thuộc KCN Rạch Bắp (phường An Tây, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Năm 2016, Zhu Zu bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Cát Khởi tố bị can về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, Zhu Yu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Đối tượng Zhu Yu vào thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 25/11/2024, Zhu Yu đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sử dụng hộ chiếu giả để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và di lý về Bình Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: cand.com.vn