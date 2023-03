Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý 'nước vui'

Ngày 9/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tất Tài (SN 1996, trú tại khối 1, phường Cửa Nam, thành phố Vinh) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh phát hiện và dựng lên đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Tất Tài

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 10 giờ ngày 27/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tất Tài về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 20,9g ma túy các loại. Đặc biệt trong số các loại ma túy thu giữ có loại ma túy "nước vui". Đây là loại ma túy tổng hợp dạng bột được đóng thành từng gói nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt, mới xuất hiện trên địa bàn.

Ma tuý “nước vui”, một dạng ma tuý tổng hợp bắt mắt, thu hút giới trẻ

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tất Tài khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong