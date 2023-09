Bắt đối tượng dùng xe ô tô chở hơn 200kg pháo nổ

Đối tượng Võ Tương tại cơ quan điều tra

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn từ ngoại tỉnh về Nghệ An để tiêu thụ. Các đối tượng sẽ vận chuyển pháo nổ bằng xe ô tô tải từ tỉnh Quảng Trị đi qua Cầu Bến Thuỷ 1 hoặc cầu Bến Thuỷ 2 đến huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sau một thời gian theo dõi, xác minh, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 10/9/2023, Công an huyện Hưng Nguyên đồng chủ trì với Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tổ chức lực lượng kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Võ Tương (sinh năm 1968), cư trú tại khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 150 giàn pháo hoa có khối lượng là 222,2 kg và 06 viên ma túy tổng hợp.

222,2kg pháo thu giữ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Tương khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chiếc xe ô tô tải chở pháo

Tác giả: Phan Tuyết – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn