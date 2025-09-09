Bắt cựu cán bộ ngân hàng sau 27 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (TP Hải Phòng) có công văn gửi Công an TP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại một số phòng giao dịch có hành vi vi phạm các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh 1957, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng), khi là cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất đã lợi dụng chức vụ, cấu kết với những người khác dùng các thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác.

Việc này đã gây thiệt hại và ảnh hưởng uy tín của phía ngân hàng. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Oanh đã bỏ trốn.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh.

Ngày 1/7/1998, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Kim Oanh.

Cơ quan điều tra di lý đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh về Hải Phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã xác định Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu danh tính, sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống cùng chồng và 2 con tại thủ đô Viêng Chăn.

Ngày 5/9/2025, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng từ Viêng Chăn (Lào) về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn