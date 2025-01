Bắt cóc, đe dọa con nợ vì không trả tiền

Ngày 8-1, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử đối với các bị cáo Lê Đắc Quảng (SN 1991; quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Vinh (SN 1991; quê Trà Vinh), Nguyễn Văn Được (SN 1992; quê TP HCM) về các tội danh "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản". Đây là vụ án liên quan đến hành vi bắt cóc, tra tấn và đe dọa nạn nhân trong suốt quá trình đòi nợ thuê.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4- 2022 khi chị Lê Thị Trang vay 700 triệu đồng từ Nguyễn Văn Vinh và một người đàn ông có biệt danh "Đại ca Bé" (chưa rõ lai lịch), với lãi suất cao đến mức 1% mỗi ngày.

Chị Lê Thị Thảo, chị ruột của chị Trang, đứng ra bảo lãnh cho số tiền vay này. Tuy nhiên, đến tháng 7 cùng năm, chị Trang không thể trả lãi và chị Thảo đã thương lượng với Vinh để giảm bớt số lãi phải trả nhưng không thành công. Vinh yêu cầu phải trả hết nợ gốc ngay lập tức, và sau đó, liên tục đe dọa cả hai chị em để họ trả tiền.

Nhóm bị cáo tại toà

Vào khoảng 19 giờ ngày 25-8-2022, chị Thảo và chồng đang dự tiệc sinh nhật tại một quán ở TP HCM, các bị cáo đã theo dõi và bắt cóc họ. Lê Đắc Quảng nhận nhiệm vụ theo dõi tình hình và khi nhận diện được chị Thảo, nhóm đối tượng đã ép chị và chồng lên xe ô tô và đưa đến tỉnh Bình Phước. Dọc đường, nhóm này đe dọa, hành hung và yêu cầu chị Thảo cung cấp mật khẩu các tài khoản ngân hàng, kiểm tra tài sản của chị này.

Khi di chuyển về tới tỉnh Bình Phước, nhóm đối tượng đã yêu cầu chị Thảo phải trả tiền, và nếu không họ sẽ đưa chị qua biên giới Campuchia. Cuối cùng, nhóm đối tượng đã đưa chị Thảo và anh Tuấn Anh đến một rừng cao su ở khu vực huyện Bù Đốp. Tại đây, Quảng đã đe dọa chị Thảo bằng dung dịch lạ trong chai nhựa và ra lệnh cho đồng bọn trói nạn nhân, tiếp tục hành vi đe dọa, gây áp lực để buộc nạn nhân phải đưa tiền.

Sau khi thực hiện các hành vi bạo lực và đe dọa, nhóm bị cáo tiếp tục giữ chị Thảo và anh Tuấn Anh trong các khu vực hẻo lánh. Cả hai người bị ép phải ghi âm các lời khai thừa nhận nợ nần.

Sau đó, chị Thảo "xoay" được 110 triệu đồng chuyển cho Quảng. Quảng yêu cầu vay thêm. Vợ chồng chị này vay được 40 triệu đồng nữa chuyển vào tài khoản của Quảng. Quảng ép họ ký giấy nợ 600 triệu đồng. Sau đó, Quảng tẩu thoát cùng đồng bọn. Vợ chồng chị Thảo lái ô tô về TP HCM báo công an. Ngày 7-5-2022, Công an quận Tân Phú bắt Quảng. Ngày 5-3-2023 và 20-3-2023, Công an TP HCM bắt Vinh và Được.

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ một số vấn đề.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động