Bắt 13 đối tượng đánh bạc, tạm giữ gần 50 triệu

Chiều 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ và Công an xã Phước Hậu bắt quả tang nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang.



Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Phước Ngươn A (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ), phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Phát hiện có lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ13 đối tượng có liên quan.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 11 điện thoại di động, số tiền trên người các đối tượng là 47 triệu đồng.

Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đánh bạc. Được biết, tụ điểm đánh bạc trên thường được các đối tượng từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đến tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương.



Tác giả: Hoàng Thân - Tống Kha

Nguồn tin: cand.com.vn