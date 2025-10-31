Bảo vệ tòa nhà chung cư ở Nghệ An t.ử v.o.n.g nghi do điện giật

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bảo vệ của chung cư, khoảng 64 tuổi đã được phát hiện tử vong vào đầu giờ sáng nay (31/10) tại khu vực tầng hầm để xe máy của tòa nhà. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là nghi do điện giật.

Vụ tai nạn xảy ra tại tầng hầm để xe máy của tòa nhà chung cư.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, chung cư PVNC2-CT02 có quy mô 18 tầng, 168 căn hộ, được khởi công xây dựng từ năm 2015. Trong quá trình xây dựng, công trình này từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì các sai phạm như tổ chức thi công khi không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng và xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV