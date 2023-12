Bảo vệ kịp thời ngăn chặn người đàn ông nghi bắt cóc học sinh

Trưa 26-12, nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết đối tượng lạ mặt tiếp cận học sinh sau giờ tan trường nghi có ý định bắt cóc đã bị mời lên cơ quan công an để làm việc.

Qua xác mình, người đàn ông trong clip liên quan đến việc tiếp cận em học sinh tại Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là ông N.M.P. (SN 1983, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện ông P. đang được cơ quan công an mời lên làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi tiếp cận học sinh.

Ông P. tiếp cận, nghi bắt cóc học sinh trong Trường Tiểu học Mũi Né 2

Trước đó, chiều 25-12, sau giờ tan trường, còn 7-8 em học sinh Trường Tiểu học Mũi Né 2 ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón.

Lúc này, có một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe máy màu trắng, biển số 86B1-662.77 vào và tiếp cận (nói chuyện) với em P.T.P (lớp 1) tại ghế đá khoảng 2-3 phút.

Sau đó, người đàn ông bế em P. lên xe và rồ máy chạy. Bảo vệ đã theo dõi và nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn xe.

Video ông P. tiếp cận, nghi bắt cóc học sinh trong Trường Tiểu học Mũi Né 2

Ban Giám hiệu nhà trường sau đó chạy ra đỡ em P. xuống và lấy điện thoại liên hệ Công an thì người đàn ông rồ ga bỏ chạy.

Khoảng 2 phút sau, gia đình em tới đón và được thông tin lại thì họ rất bất ngờ.

Theo đoạn video ghi nhận, trước đó, hơn nửa giờ, bảo vệ trường đã thấy người này lảng vảng trước cổng trường và rà theo vài học sinh nhỏ trước cổng.

Thấy có dấu hiệu khả nghi nên bảo vệ trường yêu cầu người này đi nơi khác, và đã kịp chụp hình lại biển số xe.

Trước đó, cũng tại Bình Thuận, ngày 10-1, một đối tượng nữ chạy xe máy đến trước cổng Trường Tiểu học Hàm Mỹ 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi quan sát thấy bé N. (học sinh lớp 1 của trường) có đeo đôi bông tai nên đã dụ dỗ bé lên xe, rồi bắt cóc chở đi.

Sau khi chở bé đến địa bàn khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài, TP Phan Thiết, cách trường tiểu học Hàm Mỹ 1 khoảng 4km), đối tượng trấn lột đôi bông tai rồi tẩu thoát, để bé lại hiện trường.

