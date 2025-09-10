Báo tin giả đến đường dây nóng của Bộ Công an, nam thanh niên bị xử phạt

Ngày 10/9, thông tin từ Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với anh N.Đ.A. (SN 1997, trú tại phường Vũng Áng) về hành vi: Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng làm việc với anh N.Đ.A.

Trước đó, anh N.Đ.A đã gọi điện thoại đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an phản ánh về việc ngày 04/07/2025, anh đang lưu thông trên đường thì bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe, có hành vi nhận tiền, bỏ qua lỗi vi phạm của anh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc tiến hành xác minh nội dung của anh N.Đ.A đã phản ánh. Vì vậy, cơ quan công an đã triệu tập công dân này đến trụ sở để làm rõ nội dung trên.

Tại cơ quan chức năng, anh N.Đ.A đã thừa nhận việc báo tin giả đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an, mục đích để xác định đường dây điện thoại nóng có hoạt động không và cơ quan chức năng có vào cuộc để xác minh nội dung công dân phản ánh hay không.

Hành vi của anh N.Đ.A đã vi phạm vào điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Với hành vi trên, Công an phường Vũng Áng đã xử phạt hành chính anh N.Đ.A số tiền 2,5 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn