Bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, gió mạnh lên tới 200km/h

Vị trí và hướng di chuyển bão số 3 lúc 7h sáng 5-9 - Ảnh: NCHMF

Theo bản tin nhanh lúc 10h sáng 5-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão (cấp 16) với sức gió từ 184-201km/h, giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay, tâm bão số 3 đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 520km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h).

Hình ảnh vệ tinh bão số 3 khả năng thành siêu bão, hướng đi và khu vực ảnh hưởng

Theo bản tin cập nhật lúc 9h sáng 5-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cường độ bão số 3 đã tiệm cận cấp siêu bão (cuối cấp 15 đầu cấp 16).

Lúc 9h sáng nay, tâm bão đang ở trên khu vực phía bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (183-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 16.

Gió bão ở vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh cấp 13-14, giật cấp 17

Cơ quan khí tượng dự báo trong sáng 5-9, cường độ bão số 3 có khả năng mạnh lên thành siêu bão (cấp 16) và duy trì cường độ này cho đến sát ven biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sau đó, bão số 3 sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi đi vào vịnh Bắc Bộ trong khoảng đêm 6 đến sáng 7-9.

Dự báo 7h sáng 6-9, khi bão số 3 ở trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía đông đông nam) cường độ bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Trong ngày 7-9, bão có khả năng đi vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng (đổ bộ) các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Từ đêm 6-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Trên đất liền từ gần sáng 7-9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Ảnh mây vệ tinh bão số 3 lúc 9h sáng 5-9 - Ảnh: NCHMF

Mưa lớn do bão số 3 có nơi trên 500mm

Từ đêm 6 đến sáng 9-9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm bão 10-12m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 6-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.

Từ gần sáng 7-9, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, trong đó Quảng Ninh từ 1,5-1,8m; Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2-1,5m; Nam Định và Ninh Bình từ 0,8-1,2m; Thanh Hóa: 0,5-1m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ