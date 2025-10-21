Bão số 12 trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h.



Diễn biến dự báo trong 48 giờ tới:

Đến 13h ngày 22/10: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h. Tâm bão dự kiến ở khoảng 16,2°N-109,6°E, cách Đà Nẵng khoảng 145km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục suy yếu.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: từ 15,0°-18,5°N; 108,5°-113,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

Đến 13h ngày 23/10: Bão tiếp tục hướng Tây Tây Nam, tốc độ không đổi, đi vào đất liền qua khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào (khoảng 15,0°N - 107,1°E).

Sức gió dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm: từ 14,5°-18,0°N, phía Tây kinh tuyến 111,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn; đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng).

Cảnh báo tác động của bão:

Trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão tại ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể đạt 0,3-0,5m.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Từ chiều 22/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh từ chiều 22 đến hết ngày 23/10:

Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Nam Quảng Trị - Đà Nẵng: 500-700mm, có nơi trên 900mm.

Cảnh báo: Mưa lớn cường độ cao (>200mm trong 3 giờ) có thể gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp và đô thị.

Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Các địa phương cần chủ động vận hành hồ chứa, sẵn sàng ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt hoặc vượt báo động 3.

Nguy cơ dông, lốc xoáy: Trong toàn bộ khu vực ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Người dân, chính quyền các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng chống bão, mưa lũ và đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

