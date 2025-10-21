Bão số 12 áp sát miền Trung, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa lớn

Hồi 7h sáng nay, tâm bão số 12 đang ở khoảng 18,0°N - 112,6°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (từ 75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Diễn biến dự báo trong 24-48 giờ tới:

Đến 7h sáng 22/10: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8°N - 110,2°E, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: từ vĩ tuyến 15,5° đến 20,0°N; kinh tuyến 108,5° đến 114,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Đến 7h ngày 23/10: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ, tiến vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp (sức gió dưới cấp 6).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn).

Tác động của bão:

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Từ đêm 22 đến ngày 27/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng: lượng mưa 500-700 mm, có nơi vượt 900 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, đô thị thấp. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy điện - thủy lợi, đồng thời chủ động phương án ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, có khả năng vượt mức báo động 3.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV