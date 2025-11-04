Bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung Philippines làm nhiều nhà ngập hoàn toàn

Với sức gió duy trì ở mức 150km/h và giật lên tới 205km/h khi đổ bộ vào sáng sớm ngày 4/11, bão Kalmaegi, có tên địa phương là Tino, được dự báo sẽ di chuyển qua khu vực quần đảo Visayas và vào Biển Đông ngày 5/11.

Hàng chục nghìn người dân tại khu vực Visayas, bao gồm một số địa phương ở miền Nam Luzon và miền Bắc Mindanao, đã được sơ tán. Cơ quan chức năng xác nhận đã có một người thiệt mạng.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines cứu hộ một người dân sau trận mưa xối xả do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực Talamban, thành phố Cebu, Philippines ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Đoạn video đăng trên trang Facebook của đài DZRH Radio cho thấy nhiều ngôi nhà ở thành phố Talisay bị ngập hoàn toàn, chỉ còn phần mái nhô lên khỏi mặt nước. Hình ảnh tương tự cũng được ghi nhận tại một số khu vực ở thành phố Cebu, nơi nhiều tuyến phố và phương tiện chìm trong biển nước.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), sự kết hợp giữa bão Kalmaegi và một rãnh gió đứt (shear line) đã gây ra mưa to, gió mạnh trên diện rộng ở khu vực Visayas và các vùng lân cận.

“Do tương tác với địa hình, bão Tino có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas. Tuy nhiên, bão vẫn duy trì cường độ mạnh trong suốt quá trình di chuyển qua lãnh thổ Philippines", PAGASA cho biết.

Hơn 160 chuyến bay đi và đến các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy. Các tàu thuyền hoạt động trên biển được khuyến cáo tránh xa vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất và tạm ngừng ra khơi.

PAGASA cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng do bão gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng” với độ cao sóng có thể vượt quá 3 mét tại các khu vực ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines, bao gồm một phần đảo Mindanao.

Bão Kalmaegi xuất hiện trong bối cảnh Philippines, quốc gia trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, vẫn đang phục hồi sau hàng loạt thiên tai như động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan những tháng gần đây.

Tác giả: Kiều Anh

Nguồn tin: vov.vn