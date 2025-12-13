Thời gian:
Báo ca tụng khu phức hợp lấy cảm hứng từ nhà Rông ở Măng Đen

Nhờ bố trí không gian tỉ mỉ, lựa chọn vật liệu, MA.DE Bistro tạo ra một trải nghiệm đa chiều, nơi bản sắc văn hóa và vẻ đẹp địa phương hòa quyện.

Tọa lạc tại Măng Đen, khu đất rộng 1.000m2 được bao bọc bởi rừng thông nguyên sơ ở ba phía, một khung cảnh được tạo nên bởi sương mù, mưa và khí hậu vùng cao mát mẻ, mang đến bầu không khí thanh bình. Ảnh: Trieu Chien

MA.DE Bistro lấy cảm hứng từ nhà Rông - một công trình kiến trúc cộng đồng mang tính biểu tượng, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Trieu Chien

Thay vì mô phỏng hình dáng bản địa, mái nhà được chia thành ba đỉnh núi nối liền nhau ở độ cao so le, tạo nên bố cục nhịp nhàng, gợi nhớ đến những dãy núi nhấp nhô của vùng cao nguyên. Ảnh: Trieu Chien

Bên dưới mái vòm, các bức tường được sắp xếp với cảm giác tự do và uyển chuyển, tách biệt khỏi mái nhà để ánh nắng và gió len lỏi qua những khoảng hở. Ảnh: Trieu Chien

Các khu vực chức năng được phân tán nhưng vẫn kết nối với nhau bởi mái nhà, tạo nên một trải nghiệm không gian gắn kết. Ảnh: Trieu Chien

Lối vào chính xuyên qua một khoảng sân tròn ngoài trời. Ảnh: Trieu Chien

Từ đây, các không gian dần dần đổ xuống rừng thông, những thay đổi tinh tế về độ cao tạo nên sự gần gũi và tương tác. Ảnh: Trieu Chien

Sự chuyển động qua các lớp này hé lộ chuỗi các yếu tố được dàn dựng tỉ mỉ, bao gồm sự thoáng đãng và khép kín, ánh sáng và bóng tối. Ảnh: Trieu Chien

Những bức tường xây trát vữa được hoàn thiện với tông màu đỏ thẫm gợi lên hình ảnh đất bazan đặc trưng trong vùng. Ảnh: Trieu Chien

Trong khi đó, trần bê tông vẫn giữ được dấu ấn của ván khuôn gỗ thông. Ảnh: Trieu Chien

Sàn nhà thể hiện sự phân cấp không gian: gạch đất nung tỏa ra từ sảnh trung tâm, lối đi kết nối sử dụng đá mài. Ảnh: Trieu Chien

Các khu vực phụ được ốp đá tự nhiên không đồng đều. Ảnh: Trieu Chien

