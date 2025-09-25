Bão số 9 Ragasa giảm xuống cấp 9, cách Móng Cái khoảng 170km

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Hồi 4h sáng ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo hướng đi của bão số 9.

Dự báo trong 24h tới, bão Ragasa di chuyển về hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV