Hội đồng Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết, bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán và hơn 5.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng.

Bão Bualoi đổ bộ Philippines khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: Rappler

8 trong số các trường hợp thiệt mạng ở Cagayan, 3 trường hợp ở Trung Luzon và Vùng Hành chính Cordillera do bão Bualoi và các cơn bão nhiệt đới Mirasol (tên quốc tế Mitag), Nando (tên quốc tế Ragasa) gây ra. 2 người vẫn mất tích, trong khi 17 người khác bị thương.

Hơn 1,2 triệu người ở 11 khu vực trên toàn Philippines đã bị ảnh hưởng bởi 3 cơn bão này. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng lên tới 794,8 triệu peso, trong khi thiệt hại về nông nghiệp là 38,5 triệu peso.

Tính đến 4h sáng nay (26/9), theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, 118 cảng trên toàn quốc đã báo cáo có 5.520 hành khách, tài xế xe tải và người hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bị mắc kẹt do bão Bualoi. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cũng báo cáo rằng, 2.701 tàu hàng, 114 tàu thuyền và 53 xe cơ giới đang trú ẩn do cơn bão nhiệt đới.

Trong cuộc họp báo sau 11h trưa nay, Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, Bualoi đã suy yếu lúc 2 giờ sáng cùng ngày trước khi đổ bộ vào Masbate. Bualoi tiếp tục duy trì sức gió tối đa 110 km/giờ và giật lên tới 150km/giờ sau khi rời khỏi Philippines. Khả năng Bualoi mạnh lên trở lại rất cao khi vào Biển Đông.

