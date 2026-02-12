Băng qua đường sắt trong đêm, người điều khiển xe máy bị tàu hàng tông tử vong

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11-2, tàu hàng do đầu máy D20E-003 kéo, đang chạy từ ga Bình Thuận về ga Phan Thiết khi đến Km06+940 (đoạn qua địa bàn phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) thì tông vào xe máy mang biển số 86B4-441.47 đang băng qua đường sắt.

Cú tông khiến cả người và phương tiện bị cuốn trước đầu tàu, buộc tàu phải dừng khẩn cấp.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt qua Bình Thuận. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại hiện trường, xe máy nằm trên đường ray, phía trước đầu tàu. Người điều khiển xe máy là anh L.Đ.N.L (sinh năm 1996) tử vong tại chỗ. Công an phường Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Sau đó, các đơn vị chức năng của ngành đường sắt phối hợp xử lý vụ việc. Tai nạn không làm gián đoạn hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động