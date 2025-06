Băng qua đường sắt có chắn cảnh báo tự động, hai người tử nạn

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm đó, ông Cao Quang Lê Hoàng Việt (SN 1976, trú ở phố Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Thu Sang (SN 1981, trú ở thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng đi trên xe máy BKS 79F6-2402 trên đường lộ băng ngang qua đường sắt tại lý trình nêu trên.

Vị trí đường ngang xảy ra vụ tai nạn.

Đúng vào thời điểm đó, đoàn tàu khách SE7 hành trình Hà Nội – Sài Gòn do ông Phạm Hữu Anh Khoa, công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiến đang chạy tới. Do khoảng cách rất gần nên đầu máy xe lửa đã tông xe máy đứt gãy nhiều mảnh vỡ, ông Việt và bà Sang tử nạn tại hiện trường.

Đoàn tàu khacchs SE7 dừng lại tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Theo biên bản tai nạn giao thông đường sắt do ông Nguyễn Hoàng Diễm, Trưởng tàu SE7 cùng tổ công tác trên tàu xác lập và thông tin từ Công ty CP đường sắt Phú Khánh cho biết, hiện trường xảy ra vụ tai nạn là đường ngang có lắp đặt chắn cảnh báo tự động, hệ thống chắn và đèn báo hiệu đang hoạt động bình thường.

Xe máy của nạn nhân bị tàu hỏa cán đứt rời, móp méo, biến dạng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an xã An Phú khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp Phòng CSGT và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

