Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể năm 2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024

Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng thẩm quyền, quyết định theo đa số

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao đánh giá: Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng thẩm quyền, quyết định theo đa số. Có nhiều đổi mới trong phong cách, phương pháp, lề lối làm việc; các vấn đề đặt ra được chỉ đạo giải quyết linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định. Thường trực Tỉnh ủy duy trì nền nếp, chương trình làm việc định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề theo chương trình công tác và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ngay từ đầu năm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói chung và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác, đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2024

Mặc dù bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn thời cơ, song trong năm 2024, Nghệ An có 27/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, thu hút đầu tư, đặc biệt thu hút đầu tư vốn nước ngoài đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu của cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt, Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở đạt kết quả tốt, là điểm sáng của cả nước. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh Nghệ An đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị kiểm điểm

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý, phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, thiết thực, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân vào các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc cho ý kiến về chương trình, nội dung các kỳ họp. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh cụ thể hóa và triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng đã đạt được một số kết quả, góp phần tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cấp trên cơ sở và cơ sở triển khai các nội dung chuẩn bị việc tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các phương án điều động luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ, chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương phát biểu

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; nhiều vấn đề đã được tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, gắn với đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2025 liên quan đến các nội dung: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chuyển đổi số,…

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt để đạt kết quả cao nhất

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trên cơ sở phát biểu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Đảng Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Nội dung chuẩn bị hết sức bài bản, nghiêm túc, chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rất nhiều vấn đề để tiếp tục hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.

Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương ghi nhận và đánh giá hết sức khách quan những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được; ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục duy trì và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đoàn kết vì công việc chung; đoàn kết trong việc thực hiện nghiêm túc, thực hiện đúng quy tắc tập trung dân chủ. Lề lối làm việc, phương pháp làm việc, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đổi mới theo tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Từng thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cương vị công việc của mình đều thể hiện trách nhiệm rất cao nhưng đồng thời có sự chia sẻ gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với dự thảo báo cáo trình tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cần bổ sung hoàn thiện lại để làm rõ hơn những kết quả đạt được.

“Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, linh hoạt đổi mới, trong năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần này để thực hiện có kết quả, có hiệu quả hơn nữa, đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX” – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn