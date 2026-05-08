Bắn bạn cùng phòng 6 phát vì không góp tiền trọ

Lorenzo Miller vừa có phiên điều trần đầu tiên hôm 5/5 về tội Âm mưu giết người cấp độ một, Sử dụng súng với ý định phạm tội, Giả mạo hoặc thay đổi bằng chứng, và Bắt cóc nghiêm trọng.

Ngày 1/5, cảnh sát Memphis, Tennessee, cho biết nhận được cuộc gọi về một vụ nổ súng và phát hiện một người đàn ông bên trong căn hộ bị thương do trúng đạn.

Nạn nhân là nam giới ngoài 20 tuổi, bị bắn ít nhất sáu phát, 2 phát vào ngực trái, còn lại vào chân, tay và lưng.

Nghi phạm xả súng được xác định là Lorenzo Miller, vẫn có mặt tại hiện trường ở hành lang của tòa chung cư. Miller đã bị bắt giữ ngay thời điểm đó để phục vụ điều tra.

Nhân chứng tại hiện trường là bạn gái của nạn nhân, nói với cảnh sát rằng Miller và bạn trai cô đã cãi nhau về việc nạn nhân không trả phần tiền thuê nhà của mình.

Cuộc tranh cãi biến thành thảm kịch khi nạn nhân bắt đầu đấm Miller nhiều lần vào mặt. Miller sau đó lấy khẩu súng từ bàn cà phê gần đó và bắn nạn nhân.

Hung khí là khẩu súng ngắn Taurus PT111 G2 9mm màu đen, được cảnh sát thu gần hàng rào ngoài căn hộ.

Trong quá trình điều tra, các sĩ quan cho biết Miller đã thú nhận bắn nạn nhân sau khi bị nạn nhân hành hung.

Các phiên xét xử tiếp theo chưa được ấn định.

Tác giả: Hải Thư

