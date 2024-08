Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cảnh báo ngập lụt ở các vùng trũng

(Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/8, Bắc Bộ có mưa rào, dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng gây ngập úng tại các khu đô thị. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, lũ quét, sạt lở đất tại một số huyện, thành phố như: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu); Điện Biên, Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo (Điện Biên); Bắc Yên, Mộc Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ (Sơn La); thành phố Lào Cai, Văn Bàn (Lào Cai); Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái); Bắc Mê, Bắc Quang, Yên Minh (Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương (Tuyên Quang); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Đại Từ, Định Hóa (Thái Nguyên); Bảo Lạc, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa (Cao Bằng); Móng Cái (Quảng Ninh).

Riêng Thủ đô Hà Nội qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ba Vì, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, trong sáng 2/8, vùng mây này gây mưa cho các quận, huyện trên, sau đó sẽ lan sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 32-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C./.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: vietnamplus.vn