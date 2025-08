Bắc Bộ dự báo mưa rất to từ chiều 5-8

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ.

Dự báo mưa rất to ở miền Bắc từ chiều 5-8 đến đêm 6-8

Một số trạm trên 39 độ như: Trạm Chi Nê (Phú Thọ) 39,8 độ, trạm Láng (Hà Nội) 40,3 độ, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 40,2 độ, trạm Đô Lương (Nghệ An) 39,8 độ, trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 40 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,6 độ...

Ngày 5-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Từ ngày 6-8 nắng nóng dịu dần.

Ngày 5 đến 6-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo mưa rất to ở Bắc Bộ

Đáng chú ý, từ chiều 5-8 đến đêm 6-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo sáng 7-8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (15-35 mm, có nơi trên 80 mm). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (10-30 mm, có nơi trên 50 mm).

Tổng lượng mưa từ chiều 5-8 đến sáng 7-8: Vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm.

