Ba người thương vong vì trúng bẫy chuột bằng điện

Kết quả điều tra ban đầu, 4h sáng 26/1, bà L.T.C.C. (SN 1989, ngụ xã Tân Long) không may vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong tại khu vực ruộng lúa ở xã Tân Long.

Huỳnh Văn Còn tại Cơ quan Công an.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tiếp xúc với vật dẫn điện và rơi xuống mương nước nội đồng dẫn đến tử vong. Tiến hành xác minh, bẫy điện do Còn giăng mắc xung quanh ruộng lúa có diện tích 2.400 m2.

Tại cơ quan Công an, Còn thừa nhận dù biết việc nguy hiểm của bẫy điện nhưng vẫn giăng mắc vì muốn diệt chuột nhanh.

Cùng về hành vi trên, Cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ xử lý đối với Đặng Thành Trung (SN 1992, ngụ xã Thường Phước). Kết quả điều tra, ngày 21/1, Trung dùng bình điện biến áp giăng mắc điện để bẫy chuột tại cánh đồng ở xã Thường Phước.

Hiện trường bẫy điện gây chết người ở xã Thường Phước.

Trong lúc kiểm tra bẫy, Trung bị điện giật do chính cái bẫy vừa giăng mắc. Ông V.T.K. (SN 1972) đi thăm đồng phát hiện nên đến cứu giúp thì bị điện giật và đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trung bị thương nặng ở bàn chân đã được người thân đưa đến bệnh viện điều trị.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn